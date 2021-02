La ciudadana italiana Rosella Carrará Huerlemann reveló que continuará buscando a sus padres biológicos peruanos pese a que parece no haber rastros de ellos en su natal Huánuco.

“Siempre tenía el deseo de saber de mi cultura, de mi raíz”, dijo la mujer para América Noticias sobre su deseo de conocer a sus padres biológicos.

La mujer, quien fue adoptada cuando tenía solo seis meses de edad, en el año 1977, contó que aunque acudió la municipalidad correspondiente, solo encontró la partida de nacimiento con los apellidos de sus padres italianos.

“No está mi verdadero nombre, no está el nombre de mi mamá, de mi papá biológico. Es como si borraron toda la información y pusieron la información de mi nueva identidad”, explicó.

En un video publicado en sus redes sociales, Rosella envió un mensaje a su madre: “Quiero decir especialmente a ti, mamá, no tengo rencor ni reproches. En cambio te agradezco por el don de la vida que me has dado y también por el valiente de amor de entregarme en adopción”.

En la actualidad, Rosella está casada con un ciudadano suizo, tiene tres hijos y vive en Alemania.

