Antes del inicio del Mundial Qatar 2022 se publicó bastante sobre las estrictas leyes conservadoras y códigos de vestimenta que posee el país de Medio Oriente, el choque cultural con turistas de otras naciones se estimaba que generaría un problema para la organización del evento y, si bien se han registrado episodios de censura en los alrededores de los estadios, dentro de ellos una modelo croata ha desafiado todo el conservadurismo del país: Ivana Knoll.

¿Quién es Ivana Knoll? Se trata de una modelo de 30 años, ex Miss Croacia que ha ganado notoriedad en sus últimas apariciones alentando a la selección de Croacia en los estadios de Khalifa y Al Bayt en Qatar. Su forma de vestir, que atenta contra los códigos de vestimenta establecidos en el país, resalta en las redes sociales, pero ella no teme que ocurra alguna represalia en su contra.

“Los lugareños me confirmaron que puedo usar lo que quiera”, le dijo al portal TMZ Sports. Y agrega sobre un video en bikini en las playas de Qatar: “No sabía que mi video en bikini caminando junto al mar sería tan grande (...) Nunca tuve miedo de que me arrestaran por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar a alguien que usa un bikini. Y si eso merece ser arrestada, entonces arréstenme”.

Ivana, que muestra el abdomen, los hombros, brazos y otras partes del cuerpo que en cualquier parte del mundo es algo normal, ¿viola la norma en Qatar? Según resume la agencia AFP, el velo no es obligatorio para las mujeres. Lo que sí se recomienda a todos es vestir “púdicamente” en público, cubriendo de hombros a rodillas. En los edificios oficiales se aplica esta norma. En los lugares frecuentados por los expatriados y visitantes esa norma es poco respetada.

En un país donde se pide respeto por la cultura local evitando ropa excesivamente reveladora en público, la presencia de la modelo fanática de Croacia es sin duda un acto de provocación al conservadurismo, en un contexto no aislado de violencia hacia la mujer que se ha manifestado en los estadios de Qatar, por ejemplo, a través de la presencia de hinchas iraníes que han protestado por los tan criticados códigos de vestimenta.

En Irán las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini comenzaron el 16 de setiembre y desde entonces no se han detenido. Su deceso ocurrió luego de que la policía de lo moral la detuviera por no usar el velo correctamente, “violando” el estricto código de vestimenta de las mujeres en el país. Tanto futbolistas como fanáticos han hecho sentir su protestas en Qatar, incluso la FIFA autorizó en los estadios determinados gestos de apoyo de los manifestantes como lemas o fotos de la joven fallecida.

Y aunque pueda parecer un suceso superficial o poco trascendental, la presencia de Ivana Knoll en Qatar, que en otras latitudes sumaría solo al folclor mundialista y sexista, en esta ocasión es un desafío a las normas del país. Croacia ha clasificado a octavos de final, se enfrentará a la sorprendente selección de Japón y será una nueva oportunidad para que la presencia de la modelo rete al conservadurismo catarí.