El más mediático y famoso exfutbolista de Paraguay, el gran portero José Luis Chilavert, reveló que están “finiquitando todo” para dar a conocer su agrupación política, sin personas “contaminadas” por la corrupción, con el que espera postular a la Presidencia en 2023.

“A más tardar después de abril, ya estaríamos lanzando al partido”, señaló Chilavert, quien confesó que viene trabajando desde hace más de 10 años con un equipo de profesionales.

El exguardameta y excapitán de la Albirroja, quien en enero pasado presentó su renuncia “indeclinable” al Partido Colorado, se declaró independiente y tomó distancia con la política tradicional de candidatos manejados por el dinero de empresarios, tan común en Paraguay como en el continente.

“No tengo empresarios que realmente me pueden manejar y también no tengo jefes. Soy independiente, no tengo padrinos”, acotó en rechazo a la corrupción que siempre ha combatido en Paraguay.

Chilavert declinó precisar detalles sobre su posible candidatura presidencial o confirmar el nombre de su partido, al que describió como “joven”.





Ya hay fecha

“Tenemos fecha ya, un tiempo límite y queda muy poco”, respondió Chilavert al ser consultado sobre cuándo daría a conocer oficialmente su aspiración presidencial.

En todo caso, Chilavert manifestó su interés en los comicios venideros y su intención de combatir la corrupción, la impunidad y brindar opciones de vida a las futuras generaciones.

“Si me meto de lleno, va a ser una alternativa que tiene el pueblo paraguayo para poder elegir quién va a ser el próximo presidente para el 2023″, anticipó Chilavert en una entrevista con la radio 1020 AM.

En diciembre de 2020, Chilavert, difundió en Twitter una foto suya con la frase “Chila presidente 2023″ y el lema “Orgulloso de ser... Paraguayo!”.

Los paraguayos están convocados a comicios generales y departamentales para el 30 de abril de 2023, cuando votarán por presidente, legisladores, gobernadores y otras autoridades.





