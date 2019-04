Joven adopta a perrito con cáncer para que pase sus últimos días en paz

Coco es un perro con cáncer y con una deformidad en la cabeza. El can fue rechazado por cuatro familias y Griselda Herrera fue quien lo rescató en Berazategui, Argentina para buscarle a alguien que le diera “amor en sus últimos días”.

Sin embargo, la mascota recibió una buena noticia ya que Luciano Karosas de 21 le respondió por Twitter y se ofreció para adoptarlo.

"Me costó adaptarme a la idea del poco tiempo que vamos a pasar juntos. Lo llevé a un veterinario que trabaja con células madre para ver qué podíamos hacer, buscando un mínimo de esperanza (le habían dado 40 días de vida), y me dijo que no existe tratamiento que logre extender ese tiempo. Salí con un pedazo de corazón en la mano”, contó.

“Todo lo que quiero es tratar de darle algo de amor antes de que se vaya”, dice su nuevo dueño quien ya lleva más de 15 días de convivencia.

Aunque se trata con aceite de cannabis, asegura que es un perro normal. "Ojalá que no sean 40 días. Veo cómo se recupera y creo que hay Coco para rato”, reza Luciano Karosas.

