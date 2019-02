Joven denunciará a sus padres por traerlo al mundo sin que él lo pidiera

Un caso insólito. Raphael Samuels es un joven de 27 años que ha decidido denunciar a sus padres por traerlo al mundo sin su consentimiento.

Para Samuels, está mal traer más personas al mundo, pues solos someten en las "dificultades de la vida".

El joven de India comentó que tiene una relación muy buena con sus padres. "Mi vida es maravillosa, pero no veo porqué yo debería traer otra vida al mundo y someterlo a las cuestiones de la vida y de buscar trabajo, especialmente cuando él no me pidió existir", comenta en sus vídeos.

El "antinatalismo"

Si bien todo el argumento de Samuels parece no tener lógica, tiene seguidores que han formado el movimiento "Antinatalismo", el cual afirma que si el niño no da su consentimiento para vivir, este no debe venir al mundo.

Él utiliza un disfraz para que no conozcan su apariencia y siempre señala que los hijos con un "entretenimiento" para los padres.

