El accionar de un padre de familia en Colombia quedó registrado en video, viralizándose al ser compartido en las redes sociales. Resulta que agarró a ‘correazos’ a su hija cuando participaba de una manifestación.

La joven identificada como Karime, de 19 años de edad, fue retirada por su propio padre de la manifestación que terminó en disturbios.

De acuerdo al medio colombiano, Norvely Restrepo, al ver que se estaba tornando agresiva la protesta, le pidió a su hija que regresara a casa, sin embargo, ella no le hizo caso, lo que generó la reacción del hombre.

El padre acudió hasta la protesta, ubicó a su hija y la agarró a correazos.

“Yo le dije a ella ‘váyase para la casa’. Ella se desvió. Y cuando yo llego, ella está enfrascada en una situación ahí con la Policía y realmente la acción mía más fue ¿por qué? Por desobedecer. Eso me llenó de susto, porque igual como lo dije anteriormente, me la pueden haber entregado en un ataúd, me la pueden entregar en silla de ruedas”, contó el padre.

En el video que se ha viralizado se aprecia al padre sumamente molesto, golpea a su hija con su correa y luego dos policías se acercaron para detener la agresión.

Tras lo sucedido, la joven dijo que entiende a su padre, pues solo buscaba su bienestar. “Actuó en pro de protegerme porque él estaba demasiado enojado y pensó, porque sabe que hay un riesgo siendo, primero mujer, y segundo, siendo obviamente persona, de que en una manifestación iba a salir yo herida y que por eso, precisamente, no quería que yo pasara por ahí".

