Joseph Flavill, un joven de 19 años fue atropellado en Staffordshire, Reindo Unido, accidente que resultó en una lesión cerebral traumática que lo dejó en coma el pasado 1 de marzo de 2020.

Tras sufrir esta terrible lesión cerebral, entró en un coma del que está saliendo ahora, poco a poco. Mientras estaba hospitalizado dio positivo por covid-19 en dos oportunidades.

“Él no sabe nada sobre la pandemia porque estuvo durmiendo durante 10 meses. Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe”, dijo al diario The Guardian su tía, Sally Flavill Smith.

“Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a suceder durante el último año, no lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender lo que todos pasamos”, añadió.

El joven es aficionado al cricket y al hockey y el día del accidente caminaba para visitar el Palacio de Buckingham donde iba a recibir el premio al logro juvenil Duque de Edimburgo.

