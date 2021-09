¡Un héroe! Un joven invidente en Estados Unidos se ha vuelto tendencia en las redes sociales, al arriesgar su vida para salvar a su madre de las fuertes inundaciones que está dejando el huracán Ida.

Danette Rivera, de 47 años, hizo lo posible para mantenerse a buen resguardo, sin embargo, el agua inundó rápidamente su habitación y quedó atrapada. “Realmente pensé que me iba a ahogar”, dijo la mujer a la prensa de Telemundo.

Tras intentar escapar, finalmente encontró una pequeña ventana que daba hacia el exterior de la vivienda y empezó a gritar por ayuda. En ese instante, su hijo Justin, de 29 años de edad, la escuchó y pudo ir en su rescate. “Grité y grité, ‘¡Justin, me estoy ahogando!’ Escuchó mi voz y vino, me agarró y me sacó”, agregó bastante emocionada la mujer.

Por su parte, Justin comentó que se encontraba bastante asustado por la cantidad de agua que había ingresado a su cuarto, sin embargo, no dudó en ir a ayudar a su mamá.

Recordemos que la tormenta ha traído bastante lluvias, tornados e inundaciones a Estados Unidos, acabando con la vida de al menos 43 personas en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, según The New York Times.

