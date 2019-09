El video de un joven llorando porque en RBD no está en Spotify se ha viralizado en las redes sociales.

Resulta que la plataforma musical ha retirado las canciones de la recordada banda mexicana, lo que le habría afectado a su fiel fan al punto que no pudo contener las lágrimas.

En el video se le escucha decir al muchacho con la voz entre quebrada lo siguiente: "RBD no está en Spotify y yo no entiendo por qué, no mam**, no tiene sentido, eran tan ching***, yo no sé ¿por qué no están?”.

Una vez compartido el video en redes, este se ha viralizado y los comentarios no se han hecho esperar. Mientras algunos se burlaron, hay quienes salieron en su defensa, en especial los fans de RBD.