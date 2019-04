Joven va al médico por erupciones en la piel y le diagnostican una ETS (VIDEO)

Una joven de 20 años se despertó una mañana con erupciones en la piel en todo su cuerpo, dolores musculares, fiebre y dolores en los tobillos. Es así que decide acudir al hospital de la Universidad de Texas, Estados Unidos, es ahí que le dicen que tiene una gonorrea.

Después de los análisis, la jovencita descubrió que tenía dicha enfermedad. Es ahí donde confesó que hace unas semanas había tenido relaciones sexuales sin protección con su nueva pareja.

Fuente: RT

Sin embargo, son pocos los casos que causa erupciones en todo el cuerpo, como el de la joven. En sí, la gonogerra infecta a hombres mujeres y si no se detecta a tiempo, puede causar infertilidad.

El caso se dio a conocer en la revista científica The New England Journal of Medicine y, por suerte, los síntomas de la joven disminuyeron con antibióticos, a los 3 meses ya no tenía las erupciones, ni dolor en las articulaciones.

