Ante la emergencia desatada en el Perú por el coronavirus Covid -19 y la cuarentena decretada por el Gobierno de Martín Vizcarra, hay muchos ciudadanos que no han tomado conciencia sobre el riesgo que representa salir a las calles.

Las cámaras de “Tengo algo que decirte”, que conduce Lady Guillén, consultaron a varias personas si estaban al tanto de las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar el contagio, así como de las disposiciones durante el Estado de Emergencia de 15 días.

En las imágenes se ven las largas colas que se forman para la compra de alimentos o productos de primera necesidad. Allí, un joven despreocupado viendo su celular, da una respuesta insólita cuando el reportero le pregunta si “¿sabe que ha llegado el coronavirus al Perú?”.

“No me importa si me enfermo o no, no me importa si llega, ¿solo porque llega todo el mundo tiene pánico? ¡No fastidies!”, declaró el joven.

Recordemos que, hasta hoy lunes 16 de marzo, hay 86 pacientes infectados por coronavirus en Perú.

Peruanos responden cuánto saben del coronavirus

