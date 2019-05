Joven que usó mucho bótox, muestra cómo se desfiguró su rostro: "Parecía un pato"

Una mujer de 29 años que era adicta al uso de bótox en sus labios, mostró como se desfiguró su rostro. Se trata de Christina Burton, cuya historia se ha viralizado.

Según The Sun, la joven madre se transformó el rostro luego de pagar $51.000 para colocarse el elemento en su rostro, sin embargo no midió las consecuencias.

Debido al fuerte dolor que le provocó en los labios fue evacuada de emergencia al hospital. “Sentía un dolor en los labios como si fuesen a explotar, como si tuviesen su propio pulso”, contó.

Resulta que el bótox le provocó a Christina Burton una reacción alérgica en todo el rostro, por lo que ahora hace un llamado a las personas interesadas a tener cuidado.

"No voy a inyectarme rellenos de nuevo. Tuve la tentación de volverlo a hacer pero estoy asustada. La idea de pasar por eso otra vez… Simplemente no puedo, no vale la pena", señaló.

