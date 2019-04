​Juez se niega a procesar a sujeto que lanzó a gato desde piso 45 y lo mató

Los cargos por crueldad animal no fueron aceptados contra el hombre que arrojó al gato de su novia del edificio de gran altura y lo mató.

Un juez desestimó los cargos contra un hombre de Melbourne que "accidentalmente" arrojó al gato de su novia desde un balcón de 45 pisos.

La desafortunada desaparición de un gatito juguetón, lanzado en un movimiento de rugby desde un balcón en el piso 45 de Melbourne, ha sido declarado un "trágico accidente". Chau Chau, el gato, murió en abril del año pasado después de ser expulsado de la puerta de un apartamento por el entonces novio de su propietaria, Cheng Lu, de 20 años.

El magistrado Constantinos Kilias rechazó el martes los cargos de crueldad animal y peligro imprudente contra el Sr. Lu, al descubrir que "no fue deliberado" que el estudiante universitario de ciencias de la computación había arrojado al gato por el balcón. “Este fue un accidente terrible que llevó a la muerte de una mascota inocente y aparentemente, en todos los aspectos, juguetona. Pero no fue deliberado ”, dijo. El Sr. Lu le dijo a la corte que solo tenía la intención de echar a Chau Chau afuera para "darle una lección al gato" después de que se rascara su pierna, y no había tenido la intención de que cayera 45 pisos hasta su muerte.

La entonces novia de Lu, Kaiqi Chen, dijo que salió de la ducha justo a tiempo para ver a Chau Chau, de un año, "en el aire".

"Vi cómo expulsaban al gato", dijo a la corte con la ayuda de un intérprete chino.

El agente principal Tom Roberts había argumentado que la trayectoria de Chau Chau, volando dos metros y medio por el aire desde el interior del apartamento hasta el balcón, no significaba un accidente.

"El gato fue tan lejos que la única conclusión que se puede sacar fue la intención de poner al gato en el balcón", dijo.

Pero el juez Kilias rechazó el argumento, diciendo que no era la única inferencia que se podía sacar, creando dudas razonables sobre la intención del denunciado.

