De manera sorprendente, el último domingo la Roma dejó escapar una cómoda ventaja de dos goles (3-1) que sostenía pasados los 65 minutos del encuentro ante la Juventus para terminar perdiendo 3-4, cosa que el DT José Mourinho explicó al echar en público a sus jugadores como carentes de personalidad y vencidos por... el miedo.

Directo, a veces “cruel”, siempre franco y fiel a su estilo, el director técnico portugués arremetió contra sus futbolistas tras el pitazo final y no se tocó el corazón para criticar el funcionamiento del equipo, argumentando que a sus dirigidos “les dio miedo”.

“Hoy me toca criticar a mi equipo. Hicimos 70 minutos muy buenos, pero luego vino un colapso psicológico. A mis jugadores les dio miedo. Un equipo con personalidad no habría tenido estos problemas”, dijo Mourinho en conferencia de prensa.

The Special One agregó que a su equipo le faltó personalidad para llevarse el encuentro ante un equipo bianconero que no ha tenido una gran temporada y marcha en quinto puesto de la clasificación general en Serie A.





Talento y personalidad

“El partido de hoy y también en otros encuentros es consecuencia del talento. Falta personalidad y gente que sepa manejar las emociones y el juego”, agregó Mourinho.

La Roma se encuentra en el sexto puesto de la tabla general del futbol italiano con 32 puntos, a 17 unidades del Inter de Milán que se ubica como líder por encima del Milan y del Napoli del goleador mexicano Hirving “Chucki” Lozano.

Veamos los goles del espectacular cotejo.