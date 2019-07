La historia de la joven que se convirtió en meme: "Mi vida se volvió una pesadilla" │VIDEO

Débora nunca se imaginó que una simple fotografía terminaría destruyendo su vida. Tenía 15 años en el 2012 cuando acudió a una fiesta familiar, se puso unas gafas oscuras, se tomó una selfie con su celular y lo publicó en el Facebook.

¿Cómo se convirtió en meme?

A los pocos días, Débora notó que mucha gente estaba compartiendo la imagen hasta convertirla en un burlón meme: la comenzaron a llamar la "diva de Oakley", una marca de gafas de sol.

"Me sentía fea, humillada, menos que otras niñas de mi edad", le dijo a la BBC Débora, que ahora tiene 22 años.

Recordó que la foto comenzó a ser compartida por un joven que tenía un amigo en común con ella. Débora le pidió que la borrara: él la quitó de su perfil, pero - con la rapidez de la red - varias páginas habían tomado la selfie y la habían compartido.

"No tenía idea de la repercusión que había tenido la foto. Cuando fui a una tienda, cerca de casa, muchas personas me reconocieron. Unos jóvenes comenzaron a reírse de mí. Fue horrible"

"Los comentarios sobre los memes con mi foto hablaban mucho de mi apariencia y eso me molestaba", añadió.

La joven cayó en una tremenda depresión a mediados de 2012, cuando quiso acabar con su vida.

"No tenía motivos para vivir. Estaba deprimida por todo lo que estaba pasando", dijo.

Tomará medidas legales

Con un hijo de 3 años, hace pocos días, Débora vio cómo volvían a utilizar su foto para un meme en las redes sociales.

"La foto la habían dejado de utilizar, pero hace poco la volvieron a compartir en Facebook y en Instagram", señaló.

En su perfil de Facebook, escribió que iba a demandar a las páginas que utilizaran su foto. "Me di cuenta que yo no era el problema. No voy a aceptar que vuelvan a hacer todo eso que hicieron conmigo hace siete años", señaló.

En los memes, Débora es clasificada como un ejemplo de mujer fea.

"Tomaré las medidas adecuadas si la persona no quiere borrar la foto. Nadie tiene derecho a exponerme de esa manera".

- Con información de la BBC