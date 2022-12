Un video viral de un niño conocido como ‘Lupito’ ha conmovido a los usuarios en redes sociales, principalmente TikTok. El mensaje de este pequeño, previo a la Navidad, le ha roto el corazón a miles.

El clip comienza cuando un vecino le pregunta al menor qué regalo le ha pedido a Papa Noel, a lo que el niño responde: “Nada, porque nunca me trae nada. Mi mamá me dijo que (Santa Claus) no encontraba nuestra casa... Y por eso mi papá tampoco volvió”.

La respuesta del menor dejó en shock a su interlocutor y comentó: “¿Quieres que le marque a Santa?”

‘Lupito’ respondió que sí, pero agregó: “y también a mi papá”.

El niño decidió mandarle un último mensaje a su padre, quien lo habría abandonado para irse con su otra familia.

“Dijo mi mamá que mi papá ya tenía otra familia y por eso ya no volvió para verme. Por eso le quiero mandar un mensaje (...) papá, ¿puedes venir en Navidad para darte un abrazo? y luego ya te vas con tus otro hijos”.

Los usuarios de Tiktok lloraron con el mensaje del pequeño:

“Su papá no se merece tanto amor y ese niño se merece todo lo mejor de este mundo”; “Tik tok, realiza tu magia y encontremos a Lupito, para enviarle regalos y mucho amor”; “Pobrecito! Su corazoncito está partido”; “Dios me partió el alma, Lupito merece amor”; “Iría a hacerme pasar por el papá.... con tal que sonría”.

