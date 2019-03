La luna no es de un solo color, tiene muchos, pero no podemos verlos (FOTOS)

La luna no es de un solo color y así lo ha dejado constancia la imagen del astrofotógrafo estadounidense Andrew McCarthy.

La fotografía muestra una cara distinta a la que nos tiene acostumbrada la luna y aunque tiene Photoshop, su uso se encuentra justificado.

La imagen fue compartida en el post de Reddit y Andrew McCarthy explicó que esos colores están ocultos bajo el reflejo de la luz sobre ella. Además, nuestro son nuestro limitantes ojos los que no lo pueden ver.

El astrofotógrafo contó para el portal Verne que la coloración de la luna es muy sutil. "Al hacer miles de fotos, he podido tomar las partes de cada una de ellas donde se resaltan esos cambios de color. Luego los he saturado con Photoshop para que podamos apreciarlos y he eliminado el reflejo de luz".

Según él, los distintos colores que tiene la luna solo confirma la presencia de diferentes minerales, en especial titanio.

HAY MÁS...