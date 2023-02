El papa Francisco consideró que, aunque Benedicto XVI lo hizo, “eso no significa para nada que la renuncia de los papas deba convertirse en algo así como una moda”. Lo dijo en un encuentro con jesuitas en su reciente viaje a África y cuya transcripción fue publicada este jueves por la revista de la Compañía de Jesús, La Civiltà Cattolica.

El pontífice hizo la aclaración durante un encuentro con los jesuitas de República Democrática del Congo y Sudan del Sur, que le preguntaron sobre el tema en su reciente visita.

Francisco confirmó que, dos meses después de su elección, escribió una carta al entonces secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone, con su renuncia en caso de que tenga problemas de salud.

“Es verdad que escribí mi dimisión dos meses después de las elecciones y entregué esta carta al cardenal Bertone. No sé dónde está la carta. Lo hice por si tengo algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no soy plenamente consciente para dimitir”, aclaró.

Despeja todas las dudas

“Sin embargo, esto no significa para nada que la renuncia de los papas deba convertirse en algo así como una moda, algo normal. Benedicto tuvo el valor de hacerlo porque no quería seguir adelante a causa de su salud. Esto no está en mi agenda por el momento”, remarcó el pontífice argentino en tierras africanas.

Francisco finalmente visitó la República Democrática del Congo y Sudán del Sur entre fines de enero y comienzos de febrero, una gira que había tenido que postergar el año pasado por sus problemas en la rodilla, que lo obligaron a moverse en silla de ruedas.

“No tengo eso en la agenda en este momento. Creo que el ministerio del Papa es ad vitam. No veo ninguna razón para que no sea así. Piensen que el ministerio de los grandes patriarcas es siempre vitalicio. Y la tradición histórica es importante. Si, por el contrario, le hiciéramos caso a los ‘chismes’, ¡entonces deberíamos cambiar de Papa cada seis meses!”, agregó Jorge Bergoglio.