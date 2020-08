En redes sociales se volvió viral un video que muestra un operativo de desalojo de ambulantes en el distrito de La Victoria. En las imágenes se puede escuchar cómo las vecinas - quienes graban el clip - expresa su indignación por la forma en que los serenos del municipio tratan a los vendedores.

“Mira cómo le pegan, ¡suéltalo!”, dicen a gritos.

Ahora, nuevas imágenes correspondientes a ese operativo salieron a la luz. En este video una mujer policía le llama la atención a uno de los miembros del Serenazgo de La Victoria y le recrimina por su actuar contra los comerciantes.

“¡Te estoy observando, no me venga a decir que no!. Te he visto, esto es lo que tú demuestras para La Victoria, esto eres tu. ¿Te das cuenta? Ellos se comportan como delincuentes porque ustedes se comportan como delincuentes. Tu eres una autoridad para este distrito”; le reclama la suboficial de Tránsito.

En tanto, el sereno niega las acusaciones de la uniformada.

Policia reclama a sereno - OJO

