La nadadora estadounidense Anita Álvarez protagonizó un tenso momento este miércoles 22 de junio tras desmayarse en medio del Mundial de Natación, el cual se celebra en Budapest, Capital de Hungría. Las imágenes del rescate se han vuelto virales en redes sociales.

La deportista estaba realizando su rutina en la piscina cuando perdió el conocimiento y se hundió en el fondo de esta, sin dar muestras de reacción. Inmediatamente, la española Andrea Fuentes, quien es su entrenadora, se lanzó en el agua para sacarla a flote mientras llegaban los socorristas.

“He visto que los socorristas no se tiraban al agua porque estaban paralizados. Yo les gritaba desde la otra punta que se metieran al agua ya. He visto cómo se quedaban embobados y me he tirado al agua directa hacia ella. Veía como ella se iba hundiendo y yo nadaba lo más rápido que podía”, relató la entrenadora.

Foto: (AFP)

Foto: (AFP).

Luego de abandonar la competición en camilla , la nadadora Anita Álvarez se recuperó y se encuentra fuera de peligro.

Foto: (AFP).

Foto: (Reuters).

