En México, el conductor de televisión Leonardo Schwebel lanzó un eufórico mensaje contra los antivacuna, alzando la voz y gesticulando evidentemente molesto en un contexto que el país sufre el avance del COVID-19.

Schwebel inició la intervención en su programa Telediario con la voz calmada, pero con un mensaje enérgico que daba luces de la molestia que sentía con las personas que no utilizan mascarillas.

“Esto tan fácil ha generado un sinfín de problemas, ponerse el maldito cubrebocas, es verdaderamente una ciencia, necesitamos una licenciatura, una tesis, porque mucha gente se lo pone así (de manera inadecuada). Póngase bien el maldito cubrebocas”, dijo el conductor.

Luego continuó destacando que en Jalisco se debe presentar en ciertos lugares el certificado de vacunación y criticó con dureza a los antivacuna calificándolos como “moscas que les gusta estar en la popó”.

“Su libertad de ser imbéciles por no quererse vacunar no les da derecho a que me contagien”, continuó, elevando el calibre y tono en sus palabras.

“La libertad no te da derecho a fregar al prójimo, ustedes malditos antivacunas, bola de imbéciles ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú antivacuna, eres un imbécil, ponte el cubrebocas”, gritó enérgico a la cámara.

Su monólogo fue replicado en varios medios periodísticos, generó posiciones a favor y en contra en redes sociales y, pese a la polémica, Leonardo Schwebel no se arrepiente, al contrario, siente que fue necesaria la intervención.

“No es una cuestión de regañar, mira, yo hice un video parecido en mis redes sociales y no pasó absolutamente nada, entonces, a veces hay que gritar para que la gente se ponga”, dijo para Telediario.

“La idea es que no haya tantos muertos ni tantos contagios y ahora estamos viviendo la peor semana en la historia del país, entonces no sé hasta qué punto podamos entender que esto es muy grave”, finalizó.

La Secretaría de Salud de México informó que el país registró el lunes 17.101 nuevos contagios del COVID-19 para un total de 4.385.415 casos, además de 59 muertes para llegar a 301.469 decesos totales.

La cifra más alta de contagios de la pandemia se dio el pasado sábado, cuando se reportaron 47.113. Además de que el miércoles, jueves y viernes se reportaron 44.187, 43.523, 44.293 casos, respectivamente.

