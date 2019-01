Madre asegura que cámara de seguridad captó al fantasma de su hijo muerto

Jennifer Hodge se encontraba en su casa ubicado en Atlanta, EE.UU. cuando estaba recostada en la cama junto a su hija Lauren viendo televisión cuando de pronto le enviaron un mensaje de texto.

Los sensores de moviemiento le alertaban de que algún intruso estaba en su casa. Cuando revisó las cámaras de seguridad vio una mancha blanca que era la imagen de un hombre que le hizo recordar a Robbie, su hijo que había muerto hace tres años por una sobredosis de drogas.

La mujer inmediatamente asoció la imagen de la cámara de video vigilancia con el fantasma de su fallecido hijo. En vez de atemorizarse se sintió tranquila ya que lo interpretó como una señal de que Robbie está bien.

"Es una locura, estoy impresionada. Estaba medio dormida, recostada en la cama viendo un programa de televisión con mi hija. El teléfono estaba entre nosotras y recibí un mensaje que decía que había alguien en la cocina. Mi hija me dijo: ‘Mamá, hay una persona en la cocina… Mamá, ese es Robbie’. Me quedé aturdida. Y se parecía a él, con la barba y todo", dijo Jennifer Hodge a Daily Mirror.



Fueron a su encuentro



Jennifer Hodge y Lauren fueron corriendo hasta la cocina con bastante nerviosismo para poder ver a su ser querido, pero ya había desaparecido.

"Siento que ha venido a casa para decirme que está feliz en el cielo. Siento que todo esto es muy extraño, estoy asombrada, aunque su aparición me trae cierto alivio, pero sigo pensando que es raro", declaró.



Sin embargo, empezó a cuestionarse sobre el fenómeno paranormal: "Lo que no comprendo es por qué me pasó esto a mí. No he vuelto a ver nada desde entonces y nunca antes había visto un fantasma. ¿Se parece a Robbie? Sí. Me encantaría ver la imagen de otra cámara, en la cual las personas aparezcan transparentes. Esto es simplemente extraño...".

