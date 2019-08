Sujeto empuja a joven a las vías del tren y este se salva de ser arrollado│VIDEO

Un sujeto empujó a un joven a las vías del tren en el metro de Madrid, en España, generando el pánico en el lugar.

El hecho ocurrió el último viernes en la estación Argüelles del suburbano madrileño. Alrededor de las 9:40, el joven esperaba al tren tranquilamente cuando un sujeto llegó desde atrás y le propinó una patada en las espalada, según La Vanguardia.

Ante la fuerza del golpe, el joven cayó a las vías justo cuando el tren se aproximaba.

En solo tres segundos, la víctima pudo salvar su vida posicionándose en un hueco entre los raíles y el convoy.

Así el tren ha pasado sin arrollar al joven. No obstante, todas las personas que se encontraban en el lugar quedaron horrorizados pensando que sí había sido embestido.

Inmediatamente los testigos han colaborado con la detención del sujeto. Los vigilantes lograron capturarlo pese a que se mostró violento e intentó darse a la fuga. Se trata de un brasileño de 27 años que había sido detenido tres veces por lesiones y atentado a la seguridad.

Afortunadamente el joven no fue arrollado y solo sufrió contusiones leves. Se informó que fue atendido rápidamente y no necesitó ser trasladado al hospital. Además, se confirmó que no conocía al atacante.