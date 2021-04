Una nueva denuncia durante la vacunación contra el coronavirus o COVID-19 se ha viralizado. Esta vez ocurrió en Nuevo León, México, donde una profesora denunció que no se le aplicó la dosis.

La docente de 30 años de edad, de nombre Ariana Avalos, indicó que en el video que lograron registrar se observa que al momento de insertar la aguja en su brazo, la enfermera no le introduce ningún líquido.

Para recibir la vacuna contra el coronavirus o COVID-19, la profesora acudió hasta la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero ella segura que no se le aplicó.

Agregó que al estar en el área de observación, se percató que no se le aplicó la vacuna y al reclamar, la Secretaría de Salud la acusó de fotomontaje.

“Una persona habló con el doctor y me lo pasaron en una llamada y me dijeron que era un fotomontaje, o sea que era un fotomontaje que yo había mandado y que sí me habían aplicado la vacuna. ¿Cómo dicen que es fotomontaje”, lo está viendo ahí. ¿En qué momento me voy a editar un video?”, dijo la maestra.

Ahora la docente pide ayuda a las autoridades para que sea vacunada, pues tema regresar a las clases presenciales.

MAESTRA DE NUEVO LEÓN ACUSA QUE #VACUNA #ANTICOVID NO SE LE APLICÓ



Una maestra de 30 años de edad, de la guardería #3 del #IMSS en #Monterrey, Nuevo León, denunció que no le aplicaron la vacuna contra el coronavirus, y que teme regresar a clases y contagiarse del virus. pic.twitter.com/nGwa0We8E6 — El Dato (@eldatomx) April 27, 2021

