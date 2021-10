Mark Zuckerberg ha confirmado el cambio de nombre de su compañía Facebook a Meta, marcando el inicio de una nueva etapa centrada en el ‘metaverso’.

“Metaverse first, not Facebook first”, dijo Zuckerberg en el evento en vivo Facebook Connect.

Meta será la empresa matriz que englobe marcas Facebook (red social), WhatsApp e Instagram, además de otros proyectos como Quest, Messenger o Horizon.

Noticia en desarrollo...

