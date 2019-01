Monjas se viralizan al cantar y bailar al ritmo de "We will rock you" de Queen (VIDEO)

Un grupo de monjas, al parecer fanáticas de Queen, decidieron cantar a viva voz el tema "We will rock you".

El momento entonado en el comedor fue registrado en video y compartido en la red social de YouTube, viralizándose de inmediato,

En las imágenes se puede ver como algunas monjas y novicias golpean las mesas y el suelo al escuchar el inicio de la canción de Queen.

El espíritu rockero de las monjas ha logrado gran popularidad en las redes al punto de que el video ha logrado más de seis mil reproducciones.

