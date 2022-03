El portugués José Mourinho, famoso por sus 25 títulos como DT, pero también por sus locuras dentro y fuera de la cancha, se enfrentó este domingo a los hincha de su equipo, la Roma, por celebrar al grito de “ole” cada pase de su cuadro mientras goleaba 3-0 a la Lazio, en el clásico capitalino de la Serie A italiana.

José Mourinho instó a los ultras de la Roma en la Curva Sud a no celebrar demasiado pronto en el medio tiempo del Derby Della Capitale, ya que temía que pudieran provocar una remontada de la Lazio, pero también para respetar al digno rival que se tenía al frente.

Los giallorossi se fueron al descanso 3-0 arriba gracias a dos goles de Tammy Abraham y una falta espectacular de Lorenzo Pellegrini.

Según DAZN y su reportero junto al campo, los aficionados de la Roma en la Curva Sud habían comenzado con cánticos burlones de “ole” cada vez que su equipo completaba un pase.

Eso preocupó a Mourinho, quien tiene experiencia en el desmoronamiento de la ventaja, incluso a principios de esta temporada cuando fueron derrotados 4-3 por la Juventus luego de ir ganando 3-1.





Cuadra a la afición

El técnico se dirigió a la afición y les instó a que dejaran de hacer eso, pues temía que provocaran una reacción de la Lazio y sobre todo insinuaran a sus propios jugadores que se desconcentraran por un trabajo ya realizado.

“No me gustan esas cosas ‘ole’, no me gusta el impacto que tiene en los jugadores que lo escuchan incluso al final del partido, y mucho menos después de 43 minutos”, dijo Mourinho.

“No me gusta que un jugador interprete ese ‘ole’ como que se está acabando un partido, o que están montando un espectáculo. El respeto es muy importante. Ganamos por tres goles, pudimos tener cuatro o cinco, pero el respeto al rival es fundamental”, acotó Mourinho.









Abraham

José Mourinho explicó también por qué espera más de Tammy Abraham tras un doblete en el Derby della Capitale y exige a la afición de la Roma que ‘respete’ a la Lazio.

Tammy Abraham es el goleador de la Roma y Mourinho indicó que le dice que puede hacer más y mejorar su ya eficiente juego.

El británico con Mourinho ataca y defiende, anota y da pases de gol, está en todo el terreno. Y brilla con su entrega, pero Mourinho pide más porque sabe que puede dar más.

Los Giallorossi habían perdido 3-2 a principios de esta temporada, pero se vengaron con una actuación dominante de 3-0 esta noche.

Hoy, Abraham abrió el marcador después de 56 segundos, luego completó su doblete antes de un impresionante tiro libre de largo alcance de Lorenzo Pellegrini.

“Gran actuación, la victoria contra Atalanta ya fue sólida, con un equipo que sabía lo que tenía que hacer para vencer a este oponente en particular”, dijo Mourinho a DAZN.

“Hoy fue realmente especial, sentí que todo lo que trabajamos y preparamos, los muchachos lo pusieron todo en la cancha. Lazio trató de obtener un mejor resultado en la segunda mitad, jugó con el orgullo de un equipo en el derbi, pero en realidad nunca amenazaron y nuevamente mis hombres merecen crédito por eso”, recalcó Mourinho.





