Mujer de 19 años busca tener hijos con hombre de 62 pese a las críticas (FOTOS)

Una mujer de 19 años y un hombre de 62 están tratando de ser padres, pese a las críticas de las demás personas en torno a su relación.

¿Cómo se conocieron?

La mujer de nombre Samantha Simpson se conoció con JR gracias a amigos en común. Luego se enamoraron y pese a que la familia de la mujer estaba en desacuerdo, ella se comprometió y casó el 8 de enero del año pasado.

Según Samantha Simpson se enamoró de JR por su aspecto físico y su caballerosidad. "Él era muy bien hablado cada vez que nos encontrábamos, y también cuando hablábamos por teléfono y por mensaje de texto, él era algo que nunca antes había encontrado en un hombre", contó la mujer.

Samantha Simpson asegura haber salido con otros hombres de la edad de ella, pero afirmó que son inmaduros y no saben cómo tratar a su pareja.

Críticas

Samantha Simpson dijo estar cansada de las críticas, en especial cuando salen a la calle, pues juzgan a JR de 'robacunas' o 'pedófilo'.

"No hay un momento en el que estemos fuera y alguien no haga un comentario sobre nuestra relación, y es simplemente agotador. Ya hemos tenido suficientes dificultades con la familia y los amigos que no aceptan nuestra relación, y cuando lo hacen los extraños se vuelve demasiado".

Buscan bebé

A pesar de las opiniones de otras personas sobre su relación, los recién casados aseguran que su amor todo lo puede y por eso están tratando de tomar el siguiente paso que es formar una familia.

"Estamos tratando de concebir un embarazo porque creemos que es el momento adecuado, acabamos de casarnos y tenemos nuestro propio lugar, así que ¿por qué no querríamos hacerlo?", preguntó Samantha.

