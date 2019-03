Mujer acusa a novio que le acabó cuando la vio sin maquillaje (FOTOS)

El maquillaje se ha convertido un aliado para ocultar lo que, quizá, no guste de la piel. Sin embargo, un joven de 20 años dejó a su novia cuando la vio sin maquillaje.

La historia se hizo popular en la red social Reddit. Ella contó que su novio cortó con ella cuando en una cita al aire libre decidió no usar maquillaje. A lo que su novio la acusó de "catfishing", término cuando una persona se hace pasar por otra en la red.

La joven señaló que tiene un pequeño brote de acné, como cualquier otro joven, pero el maquillaje lo ayuda a ocultarlo un poco.

Señaló, además, que no siente que engaña a personas, pues no se coloca demasiado maquillaje y hasta a veces no usa.

"Eso es lo único que hago para maquillar mi cara, por lo que no me veo como una persona completamente diferente cuando estoy menos maquillada", señaló.

La joven escribió todo un "hilo" para que más personas conozcan su caso y recibir ayuda para saber si en verdad, se le vería diferente. Sin embargo, las personas culparon al joven de exagerado pues la mujer no parecía "otra" con maquillaje.

HAY MÁS...