Mujer denuncia a su suegra por haber cambiado de nombre a su bebé cuando se recuperaba de parto

Una mujer había dado a luz a un bebé de sexo masculino y se encontraba recuperándose en el hospital porque le habían realizado una cesárea.

Con la suegra, habían acordado el nombre del niño, pero luego de que le dieran de alta se enteró que había cambiado una palabra.

“Mi hijo tiene 2 meses y acabo de descubrir que mi suegra, confabulada con mi esposo, escribió el nombre de nuestro hijo como "Finlay" en lugar de "Finley" en toda su documentación legal”, afirmó la madre.

La historia, compartida en una columna del portal americano Slate, relató que la referida "mamá oso" estaba furiosa porque se habían puesto de a cuerdo cómo se escribiría el nombre del pequeño. "Mi suegra siempre ha sido manipuladora y siempre he sabido que no le caigo bien, pero me faltó al respeto", declaró.

Ella había estado confiado que su suegra había realizado el papeleo de manera correcta y se dio cuenta cuando fue a tarjeta de seguro social y el certificado del menor. Encontró que el nombre no estaba correctamente. Había logrado convencido al padre, según la nota.

