Fabiola Barahona, una residente de Miami (Florida, Estados Unidos), está devastada porque le robaron a su loro, animal que ama y que seguro debe extrañarla tanto como ella a él.

Se trata de su loro cuáquero Wasabi, robado del jardín delantero de su familia a principios de este mes.

Barahona dice que encontró a Wasabi hace unos dos años, pero este fue un caso en el que la mascota eligió a su dueño.

“Estaba trabajando aquí, haciendo saltos. Al principio, la vi chocar con este árbol y me dije: ‘woah...’ y luego casi me golpea a mí y entonces voló hacia aquí y fue cuando me miró fijamente y me dije: ‘quizá tenga hambre’”, dijo la mujer.

Pasó una hora alimentando a la cría de loro de su mano antes de que Wasabi empezara a confiar en ella y desde entonces él y la mujer son inseparables.





Ella trabajaba

El 2 de marzo, mientras Barahona estaba en el trabajo, alguien robó al loro Wasabi del patio delantero de su casa de Miami, cerca de la avenida 11 del noroeste y la calle 4.

“Cuando llegué a casa me di cuenta de que la jaula no estaba allí y pensé ‘oh, quizá estaba dentro o algo así, pero se la habían llevado’”, dijo Barahona.

Barahona estaba absolutamente desolada. Es una mujer que llora por su hijo loro.

Empezó a poner carteles por el barrio con la esperanza de que alguien viera a Wasabi y la ayudara a volver a casa. “La echo mucho de menos”, dijo Barahona.

Wasabi puede decir su nombre y otras cosas como “qué haces” y “dame un beso”.

Los loros aman a su amo y forjan gran dependencia de un ser humano de su casa. Por eso, el loro Wasabi también debe sufrir la separación de su madre humana.





