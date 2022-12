Una usuaria con gran persistencia hizo que se cumplan sus derechos, ya que el Poder Judicial ordenó que se le pague por el celular que compró y se le entregó malogrado y que encima se le indemnice. Aunque las sumas, sobre todo la última, son bajas, lo cierto es que al lograr justicia ella se sintió aliviada.

La señora de SAO -cuyo nombre se reserva- compró un celular, nunca le sirvió y acudió a la Justicia ante la negativa de que la empresa de telefonía se hiciera cargo, en Argentina.

Celular nuevo no funcionó nunca bien.

Su fastidio era grande porque tras comprar un celular nuevo se encontró con que no funcionaba y nadie se hacer cargo. Esto le pasó a esta vecina de San Antonio Oeste, luego de adquirir un Motorola Moto E7 en un local de Movistar. A la semana se le puso la pantalla negra producto de un defecto de fábrica y fue a reclamar.





Reseteado en vano

Se lo resetearon, pero a la media hora volvió a tener el mismo problema. Desde ese entonces los reclamos se multiplicaron, hasta que desde atención al cliente le dijeron que lo iban a pasar a retirar, pero nunca lo hicieron.

Cansada de esperar y de que nadie le dé una respuesta, acudió a Defensa del Consumidor, citaron a la empresa, pero no se presentó y no se resolvió. Con todo esto acudió al Juzgado de Paz y allí inició una demanda que dio sus frutos. Hubo una audiencia de conciliación, pero la empresa no se presentó.

La demanda fue por los 50 mil pesos (1330 soles peruanos, al cambio) que le había salido el equipo y salió favorecida. Pero, además, la jueza que entendió en la causa obligó a pagarle 20 mil pesos (532 soles peruanos, al cambio) más en concepto de daño punitivo.





