Una mujer sorprendió a los comensales de un restaurante al pelear con su “novio”, quien claramente no se veía en el vídeo que se viralizó en redes sociales.

La joven simulaba discutir con una persona al lado, debido a que no estaban de acuerdo con el pedido del restaurante.

“A mí no me vas a estar gritando, háblale al de seguridad, ya no soy la misma tonta, a mí no me vuelves a pegar”, exclama la mujer.

Esta escena con “el novio invisible” alcanzó más de 89 mil reproducciones en Facebook, y cientos de reacciones que no comprendían la actitud de la mujer.