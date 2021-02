¡INSÓLITO! Una mujer solicitó un préstamo de casi 150 mil dólares para salvar su negocio que quebró por la pandemia de Covid-19, sin embargo, usó el dinero para comprar ropa y diamantes.

Jasmine Johnnae Clifton, de 24 años, solicitó al gobierno de Carolina del Norte un préstamo de 150 mil dólares a través de la ley Cares, apoyo que el gobierno dispuso para negocios que tuvieron pérdidas por la crisis económica.

El dinero que se le entregó fue gastado en las tiendas: Nordstrom, Ikea, Neiman Marcus, Rooms To Go, Louis Vuitton, Best Buy y de joyas.

Por eso, la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte acusó a Johnnae Clifton, de haber cometido al fraude al ocupar un préstamo de apoyo para empresas por la pandemia de coronavirus por casi 150 mil dólares para comprarse objetos personales.

Por los delitos cometidos podría recibir 30 años por cada uno, es decir, 60 años, además de pagar una multa de un millón 250 mil dólares.

