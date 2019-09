Hervir un huevo en el microondas le costó caro a Bethany Rosser, una joven de 22 años de edad, quien se disponía a hacer una receta encontrada en Internet.

La joven contó que siguió las instrucciones del sitio web y hasta le agregó sal como se indicaba; sin imaginar que el huevo explotaría seis minutos de haberlo sacado.

Producto de la explosión, uno de sus ojos resultó herido y su cara con quemaduras. Tras lo ocurrido llamó al 999, mientras colocaba agua fría sobre su rostro.

“En una página decía que podía calentar los huevos en un recipiente apto para microondas siempre que agregue sal, para evitar que exploten. Entonces, por supuesto, agregué sal”, contó la muchacha.

“Luego, las instrucciones decían que debía dejarlos entre seis y ocho minutos. Siendo prudente, hice seis y los saqué”, añadió, pero cuando miró dentro del recipiente, este explotó.

Tras lo ocurrido, la joven fue llevada de emergencia a la unidad de quemaduras en el Hospital Queen Elizabeth de Birmingham, donde le colocaron vendajes húmedos sobre su rostro.

Ahora la joven no sabe si podrá volver a recuperar la vista. “Me siento bien pero nerviosa, ya que no estoy segura de poder ver por ese ojo cuando baje la inflamación”, comentó según The Sun.

Ahora la mujer está consciente de los riesgos que conlleva realizar este acto y alerta a los demás a no hacerlo.