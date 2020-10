La cúrcuma, uno de los ingredientes usados especialmente en la India, es usado en el campo de la belleza para evitar el acné, la pigmentación y la irritación de la piel, por ello una mujer decidió utilizarlo en una mascarilla.

Sin embargo, la mujer al parecer usó de más, teniendo un resultado inesperado que no solo la dejó en shock, sino que hasta compartió su experiencia.

Resulta que al quitarse la mascarilla, se percató que su cara había quedado amarilla y no podía retirarse el color.

Así lo contó en las redes: “Mi madre me dijo que la cúrcuma es muy adecuada para las mascarillas, pero ¿por qué no sale la cúrcuma cuando la lavo?”.

Ante su pregunta, un usuario en redes le respondió: “¡Usas demasiada cúrcuma! La he usado en una mascarilla antes, pero nunca me dejó manchas amarillas. La próxima vez intenta mezclarla con avena y leche en polvo, pero no la mezcles solo con cúrcuma”.

Luego de esforzarse mucho, la mujer logró quitar el color amarillo de su rostro.

