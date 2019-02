Mujer tuvo un reencuentro con un amigo y pese a tomar la pastilla del día siguiente tiene trillizos

Hannah Donaghue, una mujer de 29 de años de Inglaterra había salido con Ben Fagan, quien había conocido hace algunos años.

Sin embargo, todo salió mal a la primera cita. Salió embarazada y de trillizos, aunque se había asegurado con la pastilla del día siguiente.

Cuando le llegó el ciclo menstrual, la mujer fue al médico y le detectaron un posible embarazo. La mujer llamó a Ben Fagan quien la acompañó.

"Me llevaron para un escáner. Me recosté en la mesa y el ecografista pasó el escáner sobre mi estómago. 'Hay un latido del corazón', relató a The Sun. 'Y ahí está el segundo, y el tercero'", continuó el doctor.

“No podía creerlo tampoco Ben. Ni siquiera había esperado quedar embarazada con un bebé otra vez, y mucho menos con tres, comentó Hannah Donaghue que esperaba trillizos.

“Me emocioné cuando Ben dijo que quería que formáramos una familia juntos y comenzamos a hacer planes”, quedó sorprendida tras tener un final feliz.

Mujer había pasado por varios métodos anticonceptivos

Hannah Donaghue tuvo a su primer bebé a los 18 años, a pesar de haber utilizado pastillas. Luego que pidió un cambio de medicina a su doctor, a los dos meses tuvo su segundo hijo.

Luego de dar recientemente a luz dos mujeres y un varón pidió otra vez a su doctor otros métodos para no tener más hijos.

