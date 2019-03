Multimillonario quiere que su hija se case y ofrece 300 mil dólares al que esté dispuesto

Un multimillonario de 58 años y padre de familia está ofreciendo una fuerte suma de dinero para el hombre que acepte casarse con su hija de 26 años.

El hombre es Arnon Rodthong, un el propietario de una granja tailandesa, quien duplicó la oferta y ahora brinda la suma de 240 mil libras esterlinas, es decir 315 mil dólares para quien quiera casarse con su adorada hija.

La joven a quien quiere casar es su hija de 26 años de nombre Karnsita Rodthon. Ella sabe hablar a la perfección inglés, es inteligente y "virgen".

Requisitos

Sin embargo, el hombre que desee casarse con la guapa joven debe cumplir ciertos requisitos. Debe ser una persona "diligente y con actitud trabajadora".

Al padre de familia no le interesa que tenga una carrera o una maestría. "Quiero a alguien se encargue de mi negocio y lo haga durar".

Por su parte, la joven puso sus requisitos. Ella quiere alguien que se haga del dinero de su padre con su esfuerzo y quiera a su familia.

"Me enteré por primera vez de la publicación de mi padre cuando la de mi amiga me mostró. Me sorprendió, pero también puedo ver su lado divertido", sostuvo.

