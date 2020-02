Una mujer encontró a su hijo de 18 años cuando pretendía casarse con su enamorada en Chorrillos.

Según “24 Horas”, la madre armó un tremendo escándalo para evitar la boda, recordándole que todavía era muy joven para tomar esta decisión tan importante.

“¿Mayor de edad? Recién has cumplido 18 años, no sabes la enfermedad que tengo y lo que me estás causando”, le reclamó la mujer a su hijo, quien era acompañado por dos agentes de seguridad.

Aparentemente, alguien intentó defender a la jovencita, por lo que la mujer pidió que llamen a la madre para avisarle que se estaban casando sin avisarles: “¡18 años tiene! Márcale a su mamá, dile que la tengo acá”.

La mujer también comentó que su hijo no había estudiado y que la jovencita habría dejado sus estudios para casarse.

En ese sentido, intentó persuadirlos para que no se casen: “¿Qué mayor de edad, señor? Recién ha cumplido 18 años, mi hijo también, se están casando porque ellos dos se han escapado, sin autorización de nosotros, sin permiso. ¡No son nada, ni una carrera tienes! ¿Qué le vas a dar en la vida a ella? ¡Tú también! Has dejado tus estudios por casarte”.

