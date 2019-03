Le niegan pago a obrero y decide destruir todo lo que construyó (VIDEO)

Daniel Neagu no soportó que no le pagaran una obra que realizó en las casas construídas de Royal Gardens en Reino Unido y decidió destruir todo lo que hizo.

El joven de 31 años llegó al lugar con una cámara y grabó todo lo que hizo. Al acabar le dijo a los vecinos: "Hoy si gustan pueden llamar a la policía. Lo hice porque no me han pagado. He estado trabajando para McCarthy y Fentons".

El hombre contó que no tenía dinero y se aprovecharon que él llevó más trabajadores. Eran un total de 6 pagos, que jamás se dieron.

Neagu comentó, además, que recibió discriminación en su trabajo. Lo llamaron gitano por sus raíces y "estúpido" en muchas ocasiones.

El fiscal del caso determinó que son más de 750 mil libras lo que perdió dicha empresa. Sin embargo, no se conocen de más acciones legales sobre el caso.

