Niegan trabajo a mujer por tener demasiadas selfies en sus redes sociales

Una mujer llamada Lily Rose denunció a los medios que la rechazaron de un trabajo por tomarse muchas selfies. La mujer enseñó la conversación con la reclutadora, identificada como Michell Lines, quien no colgó bien el mensaje de voz y se escucha la crítica que hace de las imágenes de Rose en redes sociales.

"Ya no me gusta ella. Se la pasa tomándose selfies todo el tiempo", se escuchar decir a la mujer. "Realmente nos gustó su currículum y luego mire esto y me fui. Probablemente se está haciendo un falso bronceado", señaló la mujer en la conversación.

Rose, por su lado, afirmó que sentía que no le iban a dar el trabajo por su apariencia. Lines por su lado comentó que no quiso herir los sentimientos de la joven, sin embargo señaló que los perfiles de redes sociales son importantes.

El insólito hecho se dio en Perth, Australia, y Rose espera que no la vuelvan a criticar en un trabajo por su apariencia.