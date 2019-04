Niña realiza colecta y junta 650 huevos de pascua para niños enfermos en hospitales

Una niña de Irlanda del Norte ha recolectado más de 650 huevos de pascua para repartirlo a niños enfermos de hospitales.

No es la primera vez que la pequeña de 9 años hace este gran gesto ya que logró recolectar en estos tres últimos años, mil 100 chocolates.

Cada huevo de pascua es repatirda por ella misma a niños de su edad o menos. Su orgullosa madre, Maggie Johnston de 32 años es quien la ayuda a trasladarse de un punto a otro con su carro.

"Ella siempre fue de buen corazón. No me sorprendió que cuando tuvo seis años me pidió comprar chocolate para los enfermos", declaró la madre.

Al comienzo, Maggie Johnston se negó, pero al hacer un pedido en Facebook, obtuvo la gran respuesta de 171 dulces y desde ese entonces fue reconocida por el hospital de Belfast.

Ahora, la ayuda viene desde otros países como Escocia y algunas compañías ayudan en su campaña. Aunque su casa se llene de chocolates a tal punto que no pueden sentarse en los sillones, la madre asegura que vale la pena ayudar a los enfermos.

