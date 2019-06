Niño escondía comida en su mochila para un compañero que jamás llevaba lonchera

Una joven compartió una tierna historia en Facebook y esta se ha viralizado. Ella contó que su hermanito estaba llevando comida para un compañerito del kinder que jamás lleva lonchera.

El niño metió a escondidas huevos y yogurt, al momento que ella carga la mochila nota lo pesada que está y al ver el contenido le preguntó el por qué. A lo que él respondió que era para uno de sus compañeros.

"Uno de mis hermanos llevaba huevos en la mochila, antes de irse al kínder le cargué la mochila para que se subiera al carro, entonces me percaté que estaba muy pesada. Cuando la abrí tenía huevos y yogurt adentro, entonces lo volteé a ver y agachó la cabeza y le pregunté 'por qué traes esos huevos en la mochila', y se quedó callado por un momento, después me dijo 'es que en mi kinder hay un niño que no tiene comida y nunca lleva lonche'", se lee en la descripción.

La noble tarea del niño ha hecho que más de 48 mil personas compartan la publicación.