Niño ofrece recompensa para recuperar celular donde tenía fotos de su madre muerta | VIDEO

En Argentina, un niño de 10 años ha recurrido a las redes sociales y a los medios de comunicación para poder recuperar su celular, donde tenía fotos de su madre fallecida.

Hace 10 meses su madre había fallecido y el menor llevaba en su móvil algunas fotografías y videos de ella para recordarla; sin embargo lo perdió en un remis, que es una especie de taxi.

“Hoy me olvidé mi celular en un remi que tomé y ahí tenía las fotos y videos de mi mama que falleció cuando era muy chiquito… Yo no lo quiero perder porque cuando la extraño veo sus videos y escucho su voz. No quiero olvidarla”, dice el niño en un video que fue compartido en redes.

El abuelo del niño explicó que buscan el celular por el contenido y no porque sea de marca. "Es un material muy especial y emocional para él. Todas las noches le reza a la madre antes de irse a dormir. Al otro día se levanta y es lo mismo, se despide de su madre antes de irse al colegio".

Para poder recuperarlo, el niño esta ofreciendo una recompensa de 600 pesos o 45 soles. Su madre murió el 2009 tras sufrir de leucemia.