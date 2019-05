Niños salen corriendo de cine por confusión entre "La Llorona" y "Detective Pikachu" (VIDEO)

¡Un trauma! Niños quedaron presos del pánico luego que un cine proyectara por error la película "La Llorona" en vez de "Detective Pikachu".

El insólito hecho se dio en el cine Guzzo Marché Central de Montreal, Canadá, donde se proyectó The Course of La Llorona en vez de la película apta para toda la familia.

Fue un usuario llamado Ryan George quien informó del error el 9 de mayo. Detalló que antes de los película empezaron a pasar los tráilers de cintas como "Chucky", Annabelle Come Home y Joker. Todas para adultos.

Desde ese momento ciento de niños sintieron miedo y comenzaron a llorar. Los padres decidieron salir. Los padres pensaron que se trataba de tráilers, pero después inició la proyección de la película de terror y los pequeño tuvieron que soportarla por varios segundos.

Ante los reclamos tuvieron que cancelar todo y pasar la película por la que los padres pagaron.

