Un niño de 9 años de edad viene conmoviendo en las redes luego de que se viralizara el mensaje que le envió a su profesora, disculpándose por no hacer su tarea escolar por ayudar a parir a su cerdita.

Se trata de Juanito, quien por realizar otra obligación, no pudo enviar a tiempo su tarea vía WhastApp. El menor prefirió ayudar a dar a luz a su cerdita de nombre Sandy.

Antes de proceder a ayudar con el parto, el menor decidió enviarle un mensaje de audio por WhatsApp a su profesora. Además de prometerle que haría la tardea y se lo enviaría posteriormente.

En el mensaje se le escucha decir al menor lo siguiente:

“Profe Nancy, buenas tardes. Le puedo decir que no pude mandar el deber prontito porque acabándose las clases mi “cuchi” empieza a parir y no sé hasta que horas estará. Y como mi mami aún no llega de Paute, yo tengo que estar viendo ahí a la “cuchi”. En cuanto acabe de parir le envío el deber, ya, gracias, chao. Espero me entienda”.

Al parecer, el amor del niño por su mascota es más grande que cualquier otra cosa.

El hermoso gesto ocurrió en una región rural de Ecuador, y los medios locales, incluso lo han entrevistado.

