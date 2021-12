El gran virólogo alemán Christian Drosten advierte de la mayor capacidad de transmisión de esta variante y del riesgo que puede suponer para las personas no vacunadas, pero sobre todo para los niños más pequeños -antes poco afectados por el coronavirus- que ahora terminan graves y en el hospital.

La rápida expansión de la variante ómicron del coronavirus mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de todo el mundo y mientras casos siguen aumentando y la mayor capacidad de transmisión de esta nueva amenaza preocupa especialmente a los virólogos, que señalan que es necesario tomar medidas para frenar su avance.

El veloz aumento de casos de ómicron que están registrando países como Sudáfrica, Dinamarca o Reino Unido, donde la incidencia de infecciones se duplica aproximadamente cada tres días, está confirmando que es más contagiosa que la delta, como apuntan los expertos consultados por la agencia Reuters.

Se trata de una situación preocupante con el coronavirus.

El principal epidemiólogo de Alemania, Christian Drosten, considera preocupante esta situación, por lo que ha pedido que su gobierno actúe con contundencia, señalando que la velocidad de propagación de la enfermedad “es significativamente más rápida de lo que estábamos acostumbrados con la variante delta”.





Mayor impacto en niños

El virólogo apunta que aún es pronto para valorar con exactitud los datos que indican que esta nueva variante del coronavirus podría ser menos grave y destaca la importancia de conocer su impacto real entre las personas que no se han contagiado anteriormente y las que no se han vacunado. En este sentido, revela que los datos de la situación en Sudáfrica están mostrando señales preocupantes: “La información de lo que está sucediendo en Sudáfrica me preocupa cada vez más. Lo que se está viendo es que especialmente los niños más pequeños tienen que ir al hospital cada vez más, con enfermedades severas”.

“El caso de Sudáfrica podría trasladarse a la situación alemana y temer que quienes no se han vacunado y que no han superado la enfermedad desarrollen una forma grave con el virus”, recalcó. Eso se podría aplicar también al Perú.

El experto alemán enfatiza que las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo la mejor herramienta para combatir la pandemia, especialmente ante una variante tan contagiosa.

“Cualquiera que pueda, tiene que recibir un dosis refuerzo ahora. Todas las personas no vacunadas tienen que sentarse y pensar con mucho cuidado si realmente quieren seguir así, en vista de este nuevo peligro”, recalcó sobre el peligro del coronavirus.