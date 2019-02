Padre se disfraza de Elsa de 'Frozen' y cumple el sueño de su hijo de 4 años (VIDEO)

Un niño de 4 años, fanático de la película "Frozen", hizo que su padre se disfrazara de "Elsa" y este lo cumplió por el solo hecho de darle gusto a su pequeño.

El padre es un cómico noruego de nombre Orjan Buroe y fue él mismo quien registró en imágenes el momento y luego lo compartió en las redes sociales, viralizándose.

Para lograr inmortalizar este momento, el padre compró dos trajes de Frozen, uno para él y otro para su hijo, y se disfrazaron. Luego empezaron a cantar al ritmo de "Let it go".

"Muchas personas usan las redes sociales de manera negativa. Creo que es más importante darles algo que les haga felices", explicó el padre de familia, quien logró cumplir el sueño de su hijo.

El padre Orjan Buroe dijo que lo importante es que su pequeño se sienta libre, fuera de los perjuicios y haciendo lo que quiere.

