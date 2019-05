Padre llega a su casa y se da cuenta que un extraño se metió para limpiar | FOTOS

Un hombre en Estados Unidos tuvo un extraño suceso luego de llegar del trabajo. Un extraño ingresó a su casa para limpiarla. Así lo contó en su cuenta de Facebook.

Nate Roman de 44 afirmó que en su casa no faltaba nada, mas todo estaba en orden e incluso habían rosas de origami en las puertas de los baños.

"Hoy, mientras, estaba en el trabajo, un extraño entró a mi casa. Probablemente olvidé cerrar la puerta trasera. Por lo general siempre olvido activar mi alarma y hoy no fue la excepción. Pero para mi sorpresa el extraño no solo no tomó nada, sino que el propósito de su visita fue limpiar los baños y las habitaciones", señaló en su red social.

El preocupado hombre señaló que la persona hizo la cama, aspiraron las alfombras, lavaron los escusados y dejaron todo en orden.

La policía afirmó que es un caso extraño, pero investigarán qué pasó. "No hemos recibido ningún informe similar a este, todavía no tenemos a ningún sospechoso en la mira", dijo Daniel Campbell, sargento de la policía de Marlborough.

