Padre llora desconsoladamente al recibir nuevo perrito (VIDEO)

Un hombre rompió en llanto al recibir un nuevo perrito luego de perder a la mascota de la casa.

Dejar partir a su anterior mascota fue uno de los dolores más grandes y difícil, sin embargo su hija le tenía una sorpresa: un nuevo perro.

"Mi padre ha estado muy deprimido desde que nuestro perro familiar falleció y hoy lo sorprendí con un nuevo cachorro", escribió la joven en su cuenta de Twitter, donde además compartió el video del preciso momento.

Por su fuera poco, adjuntó una imagen en donde se ve a ambos durmiendo juntos, añadiendo que "ellos ya se aman".

— lil bon bon (aka yvonne the bird tweet tweet) (@yvonnethebird12) 25 de marzo de 2019